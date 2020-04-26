Луганск, 26 апреля 2020, 21:17 — REGNUM Украинское командование принуждает солдат-срочников подписывать контракты на прохождение военной службы, сообщает 26 апреля «Луганский информационный центр».
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, два командира бригад ВСУ замечены в таких махинациях, на которые они пускаются для улучшения показателей призывной кампании.
Он пояснил, что солдат шантажируют, создают им «невыносимые условия существования».
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