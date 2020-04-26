Луганск, , 21:17 — REGNUM Украинское командование принуждает солдат-срочников подписывать контракты на прохождение военной службы, сообщает 26 апреля «Луганский информационный центр».

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, два командира бригад ВСУ замечены в таких махинациях, на которые они пускаются для улучшения показателей призывной кампании.

Он пояснил, что солдат шантажируют, создают им «невыносимые условия существования».

Осадчий «Солдат срочной службы не кормили, вынуждая подписать контракт. Ответственными за подписание контракта были назначены заместители командиров соединений по морально-психологическому обеспечению полковник Луценко и подполковник Сушко».

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