Луганск, , 20:40 — REGNUM Действие режима высшего класса пожарной опасности продлено в ЛНР до 1 мая, сообщает 26 апреля «Луганский информационный центр».

Соответствующее решение принял Центр гидрометеорологии МЧС республики:

«В период с 27 апреля по 1 мая местами по территории ЛНР сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс».

Напомним, в ЛНР пятый класс пожарной опасности действует с 19 апреля.

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