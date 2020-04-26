Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Западные СМИ продолжают распространять информацию о тяжелой болезни или смерти лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Так, газета The Washington Post пишет, что в столице КНДР — Пхеньяне — якобы наблюдается паника среди населения — граждане запасаются крупами рыбными консервами и бытовой химией.

Утверждается, что в Пхеньяне чуть ли не паника — население скупает продовольственные товары и бытовую химию, а над городом кружат вертолеты и курсирование поездов внутри страны нарушено.

Однако корреспондент агентства ТАСС, находящийся в Пхеньяне опроверг эту информацию — в столице КНДР все спокойно и жизнь идет своим чередом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын последний раз появлялся на публике 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Обсуждали внутреннюю политику.

15 февраля состоялась торжественная церемония в Кымсусанском дворце Солнца в честь 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Однако Ким Чен Ына на ней не было и это первый случай, когда он не присутствовал на церемонии в честь своего деда. После этого и поползли слухи о том, что Ким Чен Ын либо серьезно заболел, либо вообще умер. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

В соцсиальных сетях также распространяются видеоролики с передвижением китайской военной техники к границе КНДР.