Донецк, , 19:37 — REGNUM Участок разведения сил и средств «Богдановка — Петровское» обстрелян украинскими формированиями 26 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел был начат в 12:34 мск с применением крупнокалиберных пулемётов по направлению от населённого пункта Богдановка к селу Петровское.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 апреля ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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