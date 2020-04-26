Киев, , 17:57 — REGNUM На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС надо принимать меры для привлечения туристов, заявил 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой агентства по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», — указано в сообщении офиса украинского президента.

В частности, на встрече шла речь о необходимости улучшения инфраструктуры в зоне отчуждения для привлечения туристов.

«Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы», — сообщил Калашник украинскому президенту.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник масштабный лесной пожар. Спасателям, благодаря начавшемуся дождю, удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами.

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