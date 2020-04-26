Гонконг, Китай, , 17:57 — REGNUM Полиция Гонконга со щитами и дубинками разогнала «поющий протест» в одном из торговых центров Гонконга, 26 апреля сообщает агентство Reuters.

В акции принимали участие более 300 человек. В Гонконге из-за COVID-19 действует запрет собираться в компании более четырех человек.

Протестующие требовали освобождения ранее арестованных активистов. В начале апреля в ходе акции протеста в Гонконге были арестованы 15 человек.

Читайте также: Протесты в Гонконге вышли на новый уровень насилия