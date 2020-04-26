Киев, , 18:00 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Николай Тищенко (фракция «Слуга народа») допустил в прямом эфире оговорку и назвал годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции праздником. Об 26 апреля сообщает агентство Strana.Ua.

«Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — Чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы», — произнес Тищенко.

В ответ журналисты напомнили депутату, что трагедия не может быть праздником и с ней не поздравляют, после чего Тищенко осекся, принес извинения и объяснил вою ошибку тем, что оговорился.

Напомним, 26 апреля 1986 года недалеко от города Припять, расположенного сегодня на Украине, произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате трагедии скончались свыше 600 человек.

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