Таллин, , 17:08 — REGNUM Министерство образования и науки Эстонии оправдывается перед эстонским конгрессом украинцев за учебники английского языка, в которых Крым обозначен как часть России, сообщает 26 апреля портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Эта ситуация вызывает сожаление, потому что представленная в учебнике информация идет вразрез с внешней политикой Эстонии, поскольку Эстония не признает оккупацию и аннексию Крыма», — заявила по этому поводу вице-канцлер министерства Кристи Винтер-Немвальтс.

Власти Эстонии обещают, что издательство Studium, которое напечатало учебник, отредактирует его и вставит обновленную карту с «украинским» Крымом.

Напомним, 21 апреля руководство конгресса украинцев в Эстонии нажаловалось на учебник английского языка с «неправильной» картой.

Стоит отметить, что представители посольства России в Эстонии уже заявили, что исправления в как в эстонских, так и в украинских учебниках не отменят факта возвращения Крыма в состав РФ по итогам всенародного голосования крымчан.

Это, подчеркивает посольство России, окончательное и бесповоротное решение.

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