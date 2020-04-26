Москва, , 17:02 — REGNUM Подразделения Западного военного округа (ЗВО), которые готовились к участию в параде Победы, возвращены в места постоянно дислокации. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщил командующий войсками Западного военного округа Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Журавлев.

По словам генерала Журавлева, все военнослужащие, которые принимали участие в подготовке парада Победы в Москве и других городах помещены на двухнедельный карантин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил проведение части торжественных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так, 9 мая не будет проведен парад Победы.

Однако Владимир Путин подчеркнул, что праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественой войне обязательно будут проведены в 2020 году.