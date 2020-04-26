Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Призыв к Турции прекратить бурение на кипрском шельфе прозвучал из США, пишет 26 апреля Phileleftheros.

Соответствующее заявление сделала американский посол на Кипре Джудит Гарбер. Она назвал действия Турции по бурению на кипрском шельфе «провокационными» и «повышающими напряжённость в регионе».

Гарбер «Мы по-прежнему считаем, что нефтегазовые ресурсы Кипра, как и вообще все его ресурсы, должны справедливо распределяться между обеими общинами».

Напомним, 20 апреля к берегам Кипра подошло буровое судно Yavuz в сопровождении ВМС Турции. Буровые работы, связанные с газодобычей, планируется вести до середины лета. Кипр заявляет, что турки вторглись в его экономическую зону.

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