Рига, , 16:35 — REGNUM Представители минобороны Латвии предложат 28 апреля правительству страны поддержать изменения в закон о национальной безопасности. Об этом пишет в воскресенье, 26 апреля, портал Sargs.lv.

По данным журналистов, внести изменения в существующий закон минобороны побудили «новые формы гибридной войны», которые в прежней редакции не описаны. Так, к угрозам государству планируется причислить, вторгшиеся на территорию страны беспилотники и другую военную технику, управляемая удалённо, а также незаконное подключение к информационным системам, или электромагнитное воздействие на объекты национальной безопасности.

Дополнен «список угроз» и пунктом о вторжении в страну военнослужащих без опознавательных знаков. Минобороны Латвии в аннотации к поправкам ссылается на события 2014 года в Крыму.

Если правительство Латвии поддержит поправки, закон направят на рассмотрение в Сейм (парламент).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 95% избирателей полуострова выступили за воссоединение с РФ. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.