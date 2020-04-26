Найроби, , 15:36 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта в субботу, 26 апреля, подписал законопроект о поправках к законам, регулирующим налогообложение, в рамках мер по защите населения от экономических последствий пандемии. Об этом передает Daily Nation.

По информации журналистов издания, законопроект, который был представлен президенту для подписания спикером Национального собрания Джастином Мутури, был принят парламентом в среду, 22 апреля.

В рамках законопроекта поправки были внесены в «закон о подоходном налоге», «закон о налоге на добавленную стоимость», «закон об акцизном налоге», «закон о налоговых процедурах», «закон о разных сборах и пошлинах» и «закон о пенсионных пособиях».

Закон, который в основном нацелен на малообеспеченных работников, предусматривает полное освобождение от подоходного налога работников, зарабатывающих менее 28 000 кенийских шиллингов (262,2 долларов США) в месяц. Ранее этот порог составлял 24 000 шиллингов (224,8 долларов США). Так, ставка НДС была снижена с 16% до 14%, что, как ожидается, приведет к снижению цен на основные товары.

Поправки также включают повышение минимального порога выплаты налога с оборота до 1−50 млн кенийских шиллингов (9367 — 468,3 тыс. долларов США), чтобы освободить малых предпринимателей от уплаты налога. Новый закон дополнительно снижает ставку налога с оборота с 3% до 1%.