Сана, , 15:30 — REGNUM Южный переходный совет Йемена объявил о планах по созданию самоуправляемой администрации в городе Аден. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает Al Jazeera.

«Южный переходный совет объявляет о введении самоуправления на подконтрольных южных территориях», — приводят журналисты заявление совета.

Ранее представители переходного совета сражались вместе с правительством Йемена против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть государства, включая столицу, город Сана.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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