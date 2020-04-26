Найроби, , 15:24 — REGNUM С конца апреля правительство Кении начнет реализацию программы по сокращению заработной платы государственных служащих низшего ранга для финансирования мер по борьбе с пандемией. Об этом передает местная газета Daily Nation со ссылкой на циркулярное письмо, обнародованное главой департамента государственной службы.

Джозеф Киньюа заявил, что сокращение зарплаты будет добровольным. Он подчеркнул, правительство Кении стремится усилить меры, принимаемые против пандемии, затронувшей экономики всех стран мира.

«Давайте сначала проясним, что это добровольно. Закон о занятости не позволяет нам снижать заработную плату без согласия работников. Циркулярное письмо должно обеспечить содействие сотрудникам, желающим добровольно оказать помощь», — сказал он, добавив, что все министерства вовлечены в программу.

По информации журналистов издания, группы госслужащих низшего ранга не коснулось предыдущее распоряжение президента страны Ухуру Кеньятты в марте, согласно которому высокопоставленные правительственные чиновники должны пожертвовать от 20% до 30% своей зарплаты для борьбы с коронавирусом. Несмотря на заверения правительства в добровольности инициативы, часть персонала, однако, выразила опасение, что в конечном итоге они могут быть вынуждены расстаться с большей частью своей зарплаты. В то же время, Джейн Каруку, глава фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, созданного Кеньяттой в прошлом месяце для усиления мер против COVID-19, сказала, что фонд получает значительную поддержку со стороны жителей страны.

«Кенийцы из всех слоев общества отреагировали положительно… Это говорит о восхитительном духе кенийской сплоченности и стремлении объединиться против общего врага», — сказала она.