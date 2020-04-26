Донецк, , 15:22 — REGNUM Джульетто Кьеза был большим другом и единомышленником Донецкой Народной Республики, сообщили в МИД ДНР 26 апреля. Сообщение опубликовано на официальной странице пресс-службы ведомства.

В МИД ДНР выразили искренние соболезнования семье покойного. В сообщении сказано, что Кьеза неоднократно посещал Донбасс и прилагал все усилия для распространения правды об этом конфликте.

«Мы запомним его как светлого, доброжелательного, истинно сильного духом человека, который жил достойно и смело защищал дорогие ему принципы человечности и понятия о чести, справедливости, равенстве и свободе», — подчеркнули в МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Джульетто Кьеза скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила его супруга.

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