Донецк, 26 апреля 2020, 15:22 — REGNUM Джульетто Кьеза был большим другом и единомышленником Донецкой Народной Республики, сообщили в МИД ДНР 26 апреля. Сообщение опубликовано на официальной странице пресс-службы ведомства.
В МИД ДНР выразили искренние соболезнования семье покойного. В сообщении сказано, что Кьеза неоднократно посещал Донбасс и прилагал все усилия для распространения правды об этом конфликте.
Как сообщало ИА REGNUM, Джульетто Кьеза скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила его супруга.
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