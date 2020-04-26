Кабул, , 16:01 — REGNUM Организация исламского сотрудничества (ОИК) призвала стороны конфликта в Афганистане к прекращению огня в связи с наступлением священного месяца Рамадан. Об этом 25 апреля сообщается в заявлении организации.

Представители ОИК обратились к правительству Афганистана, лидерам всех политических партий с призывом наладить работу по обеспечению стабильности посредством переговоров.

В заявлении ОИК также выражается озабоченность угрозой распространения коронавирусной инфекции, распространение которой тем более опасно в условиях продолжающихся боевых действий.

Напомним, власти США и боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 февраля 2020 года подписали соглашение об урегулировании многолетнего конфликта, тем не менее, его условия регулярно нарушаются всеми сторонами.

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