Париж, , 15:13 — REGNUM Во Франции более 10 800 дополнительных гостиничных мест в настоящее время были выделены для размещения бездомных во время эпидемии COVID-19, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что 1 апреля была также запущена система выдачи ваучеров на предоставление услуг, позволяющая бездомным людям покупать продукты питания и средства гигиены во время эпидемии. Ваучеры на сумму 7 евро распределяются местными ассоциациями и префектурами.

В министерстве жилищного строительства заявили, что цель — помочь более чем 90 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в учёном совете Франции заявили, что поездки из одного региона в другой на общественном транспорте могут быть снова разрешены.

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