26 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:13 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

10 миллионов безработных

Как сообщает газета Sözcü, иммунитет экономической системы Турции к коронавирусу оказался на очень низком уровне. Принятые против эпидемии меры очень сильно ударили по рынку труда. По официальным данным Турецкого статистического института (TÜİK), если ранее количество безработных в стране составляло 4,5 миллиона, то сейчас выросло до 10 миллионов. При этом эпидемия ещё не достигла своего пика.

Турция ищет валюту

Согласно газете DünyaEkonomi, глава Центрального банка Турции Мурат Уйсал заявил, что внимательно следит за влиянием пандемии коронавируса на мировую экономику и экономику Турции. «Мы ведем переговоры с центральными банками других стран, направленные на укрепление сотрудничества и заключения новых своп-сделок», — отметил он. Из заявления Уйсала становится ясно, что попытки Анкары, ранее отказавшейся от кредитов МВФ, заключить своп-сделки с ФРС США не увенчались успехом. Турция ищет валюту для поддержки бюджета страны, в частности государственных банков.

Экспортный поезд направился в Среднюю Азию

Как пишет газета DünyaEkonomi, 940-метровый грузовой состав, состоящий из 82 контейнеров, отправился из провинции Карс в сторону Грузии, для доставки произведенных в Турции товаров в Азербайджан, Казахстан, Туркмению и Узбекистан. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. По его словам, поезд отправился в дружественные страны по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс. «Этот самый длинный состав с момента открытия трассы доставит груз в пункты назначения уже в течение девяти дней», — отметил он.

Отложено развертывание С-400

Согласно информации, предоставленной турецким чиновником агентству Reuters, Анкара отложила развёртывание на своей территории российских зенитных ракетных комплексов С-400 «из-за вспышки коронавируса» в стране. По словам источника, об отмене активации С-400 и речи быть не может, просто запланированное на апрель приведение систем в готовность откладывается. В сообщении агентства отмечается, что министерство национальной обороны Турции отказалось от комментариев по поводу данной ситуации, а задержка с установкой С-400 может занять несколько месяцев.

Предприятия закрываются

Согласно сообщению турецкого телеканала NTV, по данным Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB), в марте, когда стали проявляться первые последствия эпидемии коронавируса, число закрывшихся предприятий увеличилось на 19,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составило 763 компании. Количество ликвидированных компаний увеличилось на 13,8% и составило 1220 компаний. При этом число компаний с совместным иностранным капиталом, которое в марте прошлого года составило 1082, в марте этого года сократилось до 942.

«Пока не заразится 60% населения страны»

Как сообщает телеканал FoxTV, согласно отчету, подготовленному исследовательским центром Polimetre на основании данных ВОЗ, США, Великобритания и Турция лидируют по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом было выдвинуто предположение о том, что в Европе через два, а в Турции через три месяца могут появиться хорошие новости. Как отметил профессор Серап Шимшек Явуз, член Научного совета министерства здравоохранения Турции, «если вы посмотрите на количество случаев заражения коронавирусом в Турции, они даже не составляют 1% населения. Вирус может распространяться до тех пор, пока не будет заражено 60% населения. С точностью можно сказать только то, что потребуется сохранить соответствующие положения до тех пор, пока не будет создана вакцина».

Противоречивые данные о количестве погибших

Как сообщает новостной портал JurnalTR, в то время как в обществе не угасают споры касательно показателей смертности от коронавируса, объявленных министерством здравоохранения Турции, по всей провинции Стамбул наблюдаются повышенные показатели смертности по сравнению с прошлым годом. В ходе исследования JurnalTR в период с 6 марта по 15 апреля было установлено, что умерло на 2438 человек больше, чем в предыдущем году. Согласно данным, в период с 8 марта по 15 апреля 2016 года показатели смертности составили 8284 человека, 8560 человек в 2017 году, 8533 человек в 2018 году, 8580 человек в 2019 году. В 2020 году за аналогичный период умерло 11 018 человек. В стране, где был введен режим социальной изоляции, наблюдается уменьшение дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня преступности и были введены ограничения на выход из дома, должно, по идее, наблюдаться резкое сокращение смертности. Однако объявленные минздравом Турции показатели говорят об обратном.

В мире — COVID-19, в Турции — птичий грипп

Данные по COVID-19, публикуемые в Турции, не соответствует критериям Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет журналист турецкой редакции DeutscheWelle Эмине Алган. Отмечается, что количество случаев заражения коронавирусом и летальных случаев явно занижается, что препятствует выполнению объективного сравнения с показателями других стран. Врачи, выявившие данный факт в результате исследований, призывают министерство здравоохранения Турции соблюдать международные критерии. После соответствующего заявления, сделанного Турецкой медицинской ассоциацией, в обществе начали появляться новые претензии по данному вопросу. Случаи заболеваний, которые, согласно рекомендациям ВОЗ, принято считать COVID-19, в Турции регистрируют как Avian Influenza (птичий грипп) либо Mers Cov (Ближневосточный респираторный синдром).

Коронавирус ударил по производителям чая

Как пишет турецкая редакция DeutscheWelle, пандемия коронавируса затронула многие отрасли промышленности, в том числе производителей чая. В новости указывается, что производители чая, ожидающие план работы и установление базовой цены от правительства на этот год, обеспокоены задержкой. 200 тысяч производителей в Ризе, Трабзоне, Артвине и Гиресуне в Восточно-Черноморском регионе являются наиболее активными элементами чайной промышленности. Общее количество работников чайной промышленности составляет два миллиона человек. Это сотрудники Главного управления чайных предприятий Турции (Çaykur), постоянные и сезонные работники частных предприятий по производству чая.

Канадское правительство продлило эмбарго

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, глава правительства Канады Джастин Трюдо объявил о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия, введенного в октябре месяце прошлого года из-за начатой Турцией в Сирии операции «Источник мира». Заместитель директора отдела контроля за оружием министерства по глобальной политике Чарльз Мари Матти сообщил в электронном письме, что запрет на экспорт оружия в Турцию продлен до особого распоряжения.

Давутоглу: Это сказал не я, а Эрдоган

Согласно газете Cumhuriyet, лидер «Партии будущего» Ахмет Давутоглу после изучения повестки дня выступил со следующим заявлением: «Все обвинения по Сирии летят в мою сторону. До этого я молчал, так как это были не мои слова. Я не говорил: «Мы совершим пятничную молитву в мечети Омейядов». Это сказал президент Эрдоган. Все события в Сирии происходили с ведома президента. Однако позже правительственный центр троллей «Пеликан» поработал над тем, чтобы заставить всех думать, что это сказал я.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В отношении новостного портала Independent Türkçe, принадлежащего газете Independent, головной офис которой расположен в Англии, и освещающего новости Турции, было принято решение о применение административных мер. Сайт недоступен.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сделал новое заявление касательно туристического сектора, в котором наблюдается застой из-за мер по борьбе с коронавирусом. Министр заявил, что с середины мая будут начаты крупномасштабные рекламные кампании.

Как сообщается в отчете по эпидемии коронавируса, представленном Стамбульской медицинской палатой, Управление здравоохранения провинции Стамбул запретило проведение научных исследований по коронавирусу. Для проведения исследования необходимо получить разрешение непосредственно управления.

Лидер Рабочей партии Турции Эркан Баш 23 апреля выступил от имени своей партии на специальном заседании парламента Турции по случаю дня Национальной независимости. Телевизионные каналы прекратили вещание после того, как Баш начал подвергать критике президента Эрдогана и его режим.