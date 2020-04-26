Киев, , 15:11 — REGNUM За год президентства Владимира Зеленского Украина ни на шаг не приблизилась к миру в Донбассе, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 26 апреля в эфире телеканала Zik.

«Прошел год президентства Зеленского, а мы хоть на один шаг к миру продвинулись? Нет. Ухудшили ситуацию? Конечно», — отметил он.

Рабинович предположил, что власти Украины не намерены предпринимать никаких реальных мер для урегулирования конфликта, а лишь «поддерживают информпространство».

Депутат рассказал, что с глубокой печалью прочитал высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, который «подвёл итог всей этой имитации мира».

«Мира нет и уже не предвидится. Думаю, что при этой власти его уже не будет», — подытожил Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России заявил, что на Украине наблюдается полный саботаж выполнения политических обязательств, которые взял на себя президент страны Владимир Зеленский.

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