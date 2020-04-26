Москва, , 14:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал Песков.

Напомним, 25 марта Путин объявил нерабочую неделю в связи с распространением коронавируса. Затем режим нерабочих дней был продлён до 30 апреля.

На сегодняшний день в стране подтверждено 80 949 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки рост составил 6361 случай.