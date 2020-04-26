Багдад, , 13:55 — REGNUM График полного вывода американских войск из Ирака обсудят Багдад и Вашингтон в июне. Об этом 26 апреля заявил представитель главнокомандующего армии Ирака генерал Абдель Карим Халаф, сообщает Bagdad Al Yaum.

«Багдад и Вашингтон на переговорах в июне рассмотрят график полного выхода сил США из Ирака», — сказал генерал.

Он отметил, что решение о проведении встреч по этому вопросу принято в связи с постановлением парламента Ирака о необходимости полного вывода иностранных войск с территории страны.

Напомним, 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск. Это произошло после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

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