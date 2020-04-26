Киев, , 14:10 — REGNUM Метрополитен Киева может полностью восстановить работу к 10 июня. Об этом сказано на официальной странице пресс-службы киевского метро в социальной сети Facebook.

В пресс-службе отметили, что работу метро начнут восстанавливать не ранее чем через 30 дней после окончания карантина, то есть примерно к 31 мая. Возобновление работы будет проходить в несколько этапов.

Авторы сообщения приводят слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что на первом этапе в метро смогут ездить жители Киева, имеющие спецпропуск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подал в суд иск, в котором потребовал признать закрытие метро на карантин незаконным.

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