Киев, , 14:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобылской АЭС, сообщила 26 апреля пресс-служба президента Украины.

В сообщении офиса президента Украины приведены слова Зеленского, который назвал Чернобыльскую трагедию бедствием «планетарного масштаба».

«Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий», — добавил он.

Как рассказали в пресс-службе, президент Украины, а также премьер-министр Денис Шмыгаль намерены посетить Зону отчуждения, а именно места, где продолжается тушение пожаров.

«Президент встретится с работниками ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — ИА REGNUM) Украины, которые участвовали в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, выгорела территория площадью около 20 тыс. гектаров. Тушение пожаров продолжается до сих пор.

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