Киев, 26 апреля 2020, 14:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобылской АЭС, сообщила 26 апреля пресс-служба президента Украины.
В сообщении офиса президента Украины приведены слова Зеленского, который назвал Чернобыльскую трагедию бедствием «планетарного масштаба».
Как рассказали в пресс-службе, президент Украины, а также премьер-министр Денис Шмыгаль намерены посетить Зону отчуждения, а именно места, где продолжается тушение пожаров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, выгорела территория площадью около 20 тыс. гектаров. Тушение пожаров продолжается до сих пор.
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