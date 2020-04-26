Киев, 26 апреля 2020, 13:33 — REGNUM Министр юстиции Украины Денис Малюська близко не контактировал с людьми, осуждёнными пожизненно, раз так лестно о них отзывается. Об этом сообщила бывший следователь по особо важным делам генпрокуратуры Украины Галина Климович на своей странице в социальной сети Facebook.
Экс-следователь отметила, что у большинства таких людей главная работа — убивать.
Заявления Малюськи также прокомментировал известный журналист и блогер Анатолий Шарий. Он напомнил, что власти Украины рассматривают вопрос о проведении масштабной амнистии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины заявил, что среди пожизненно осуждённых есть огромное количество интеллигентных, начитанных людей с высоким уровнем интеллекта, которых можно было бы выпустить. Малюська отметил, что лично он спокойно взял бы таких людей на работу.
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