Киев, , 13:33 — REGNUM Министр юстиции Украины Денис Малюська близко не контактировал с людьми, осуждёнными пожизненно, раз так лестно о них отзывается. Об этом сообщила бывший следователь по особо важным делам генпрокуратуры Украины Галина Климович на своей странице в социальной сети Facebook.

«Он же не собирал части тел, не смотрел в глаза родственникам убитых… Конечно, в сравнении со средой Малюськи, интеллект у пожизненно осуждённых гораздо выше», — написала она.

Экс-следователь отметила, что у большинства таких людей главная работа — убивать.

Заявления Малюськи также прокомментировал известный журналист и блогер Анатолий Шарий. Он напомнил, что власти Украины рассматривают вопрос о проведении масштабной амнистии.

«Это вполне разумно: когда идёт полное падение экономики, производства, уровня жизни. Когда на улицу выплёскивается огромное количество преступного элемента, а оружия в стране полно — нужна амнистия!», — иронизирует он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины заявил, что среди пожизненно осуждённых есть огромное количество интеллигентных, начитанных людей с высоким уровнем интеллекта, которых можно было бы выпустить. Малюська отметил, что лично он спокойно взял бы таких людей на работу.

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