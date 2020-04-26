Лондон, , 13:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании не располагает достоверными сведениями о состоянии здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом 26 апреля заявил глава МИД Доминик Рааб в интервью Sky News.

По его словам, все сообщения СМИ о здоровье Ким Чен Ына ничем не подтверждены. «Однако мы очень внимательно следим за поступающей информацией», — сказал Рааб.

Ранее СМИ США сообщили о якобы ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после перенесенной операции. Утром 26 апреля государственные СМИ КНДР сообщили, что северокорейский лидер продолжает работу — он поблагодарил строителей города Самчжиён.

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