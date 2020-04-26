Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Посольство Индонезия в Вашингтоне предоставило 112 продовольственных пакетов гражданам страны, пострадавшим от вспышки COVID-19, сообщает Kompas.

Известно, что пострадавшим от эпидемии коронавируса гражданам были предоставлены продовольственные пакеты, в которых находился рис, фрукты, витамины и медицинские маски.

Посольство Индонезии в Вашингтоне сообщило, что политика оставаться дома как шаг по предотвращению распространения коронавируса оказывает влияние на экономику США. Это влияние почувствовала индонезийская диаспора. Есть ряд граждан Индонезии, в том числе жители Вашингтона, которым трудно зарабатывать на жизнь, потому что у них больше нет дохода, им даже трудно купить предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, посольству Индонезии в Каире удалось репатриировать 75 индонезийских граждан, оказавшихся в Египте.

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