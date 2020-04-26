Каир, , 11:27 — REGNUM Посольству Индонезии в Каире удалось репатриировать 75 индонезийских граждан, оказавшихся в Египте, сообщает Kompas.

Известно, что репатриация индонезийских граждан осуществлялась в сотрудничестве с посольством Индонезии в Каире и правительством Египта с помощью авиакомпании Air Cairo.

Коммерческая авиакомпания, которая является дочерней компанией Egypt Air, взяла плату за билет в одну сторону в размере 700 долларов США с пассажира.

«МИД Египта предложил нам перевезти индонезийских граждан из Египта самолетом, который будет эвакуировать египетских граждан из Индонезии», — заявил посол Индонезии в Египте Хельми Фаузи.

В Индонезии проживает около 80 граждан Египта, как в Джакарте, так и на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля 2020 года в столице Индонезии Джакарте выявлено 3746 случаев заражения SARS-CoV-2.

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