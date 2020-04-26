Москва, , 11:04 — REGNUM Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе должно отрезвить адептов исторической лжи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Публичное признание и напоминание военных заслуг и американских, и, прежде всего, советских солдат в разгроме гитлеровской Германии имеет серьезное значение на фоне многократных попыток переписывания истории Второй мировой войны на Западе», — отметил Слуцкий.

Он выразил надежду на то, что заявление будет оценено и услышано и в европейских столицах, где сегодня на государственном уровне ведётся война с памятниками воинам-освободителям, а в учебниках истории роль СССР в победе над фашизмом вымарывается искусственным образом.

«Совместное заявление двух президентов также даёт надежду на то, что «дух Эльбы» все ещё возможно восстановить в российской-американских отношениях как символ общности подходов к современным вызовам и угрозам. Это, в первую очередь, вопросы борьбы с пандемией и стратегических стабильности и безопасности на планете», — сказал депутат.

Ранее главы государства приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в пресс-службе Кремля. «Дух Эльбы» — пример того, как РФ и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, говорится в сообщении.