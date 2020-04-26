Брюссель, , 10:53 — REGNUM Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель отметил помощь, которую Россия и Китай оказывают ряду европейских стран в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

«Китай прилагает большие дипломатические усилия, которые сопровождает помощью, которую он оказывает некоторым европейским странам, выступая в качестве великой державы. Россия тоже», — сказал Боррель.

Как сооьщало ИА REGNUM, в марте Россия отправила в помощь Италии 15 самолётов с военными медиками и специалистами, а также медицинское оборудование. В апреле российские военные провели дезинфекцию в ряде итальянских городах.

По словам российского лидера Владимира Путина, помощь Италии в борьбе с коронавирусом со стороны России не является «игрой в одни ворота».

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