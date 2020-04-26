Киев, 26 апреля 2020, 11:06 — REGNUM Украина должна показать Москве и Вашингтону, что Россия не имеет права присваивать победу во Второй Мировой войне. Об этом сообщил дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский 25 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
По мнению Лубкивского, общей советской победы не существует, а на «украинский» вклад в победу Россия «посягать» не должна.
С его позицией согласился депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность», бывший глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Путин и Трамп приняли общее заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльба. Рукопожатие военных двух стран стало предвестником разгрома нацистского режима.
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