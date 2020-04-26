Манила, , 10:40 — REGNUM Посольство Индонезии в Маниле заявляет, что репатриации индонезийских граждан не будет осуществлена до тех пор, пока период карантина на Филиппинах не закончится, сообщает CNN Indonesia.

Правительство Филиппин продлило период карантина до 15 мая 2020 года.

«В целом состояние индонезийских граждан на Филиппинах хорошее, поэтому посольство Индонезии в Маниле не видит необходимости срочно репатриировать граждан страны до окончания карантина 15 мая 2020 года», — говорится в официальном заявлении посольства Индонезии в Маниле.

Посольство Индонезии также оказывает помощь в оформлении визы и содействует перебронированию авиабилетов сограждан.

В настоящее время на Филиппинах выявлено 7294 случая заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии продолжает оказывать помощь своим гражданам в Суринаме и Гайане.