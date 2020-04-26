Берлин, , 10:29 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег от быстрого восстановления туристической системы в стране и Евросоюзе. Об этом 26 апреля сообщает Bild am Sonntag.

«Гонка стран Евросоюза за первенство в возобновлении работы туристической системы чревата неприемлемыми рисками», — отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства в интервью изданию.

Дипломат привел в качестве примера австрийский горнолыжный курорт Ишгле, на котором заразились коронавирусом многие туристы из Германии.

Напомним, на указанном австрийском курорте, расположенном на границе с Австрией, Швейцарией и Италией, заразились коронавирусом сотни туристов из разных стран Евросоюза, что значительно подорвало доверие к туристической отрасли в условиях эпидемии.

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