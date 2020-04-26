Пекин, , 09:41 — REGNUM Использование термина «китайский вирус» применительно к пандемии коронавируса вполне уместно, что бы ни говорили сторонники более политкорректного подхода, поскольку нынешний кризис допустили именно китайские власти, пишет Ричард Джавад Хейдариан в опубликованной 25 апреля статье для The National Interest.

Хейдариан указывает на то, что существует «достаточно» свидетельств системного сокрытия китайскими властями информации о пандемии на ее ранних стадиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, из недавнего расследования американского агентства Associated Press, в основу которого легли официальные китайские документы, следовало, что власти не сразу обнародовали важные сведения о вирусе, хотя на тот момент уже был очевиден весь масштаб пандемии.

Поэтому не удивительно, что многие захотели привлечь КНР к ответственности. Так, одна группа из Далласа, штат Техас, подала против правительства Китая иск о возмещении ущерба в размере $20 трлн. Консервативный британский аналитический центр The Henry Jackson Society в своем докладе «Coronavirus Compensation?» указал на возможность возбуждения против Пекина дела по десяти статьям, в том числе в связи с нарушением международных санитарных правил. В этом консервативном центре уверены, что Пекин может оказаться вынужденным заплатить пострадавшим странам 3,2 трлн фунтов стерлингов. В свою очередь, немецкое издание Bild направило в Китай символический счет на сумму €149 млрд о компенсации ущерба, нанесенного Европейской экономике.

«Вы, ваше правительство и ваши ученые давно должны были знать, что коронавирус очень заразен, но вы оставили мир в неведении об этом. Ваши ведущие эксперты не ответили, когда западные исследователи спросили, что происходит в Ухане. Вы были слишком горды и слишком националистичны, чтобы говорить правду о том, что, по вашему мнению, было национальным позором», — обрушился с критикой на лидера Китая Си Цзиньпина главный редактор издания Юлиан Райхельт.

В Коммунистической партии Китая, «всегда готовой уйти от ответственности», похоже, ожидали грядущей бури антикитайского недовольства, поэтому официальные лица Пекина начали информационное контрнаступление, в том числе заявили о том, что коронавирус — биологические оружие США. На данный момент нельзя с точностью сказать, какова будет траектория пандемии в ближайшее время, но очевидно одно: с геополитической точки зрения, ситуация будет выглядеть очень неприглядно в ближайшие годы и даже годы.

Пандемию коронавируса автор призывает считать китайским аналогом Чернобыля. Причиной такого плачевного исхода стала, по словам китайского эксперта Минсин Пея, стала «патологическая секретность», из-за которой власти не могут быстро реагировать на появляющиеся вызовы. Партийные функционеры стремятся «сохранить авторитет» КПК, из-за чего вынуждены скрывать «скандалы и недостатки, которые могут плохо отразиться» на ее руководстве. С этим, возможно, и связана неспособность китайских властей обуздать незаконную и чрезвычайно либерализованную торговлю дикими животными внутри страны.

«Президент Дональд Трамп неоднократно становился объектом критики за его использования формулировки «китайский вирус», вместе более политически корректного коронавируса», — подчеркнул Хейдариан, отметив, что критики Трампа, правильно призывающие не разжигать ненависть в отношении выходцев из Азии, не понимают, что ответственность за пандемию лежит по большей части на китайских властях, особенно в Ухане.

«Не расизм указывать на вину правящего режима», — добавил он, указывая, что необходимо проявить солидарность с китайским народом, который пострадал «так же», если не больше от «современной репрессивной системы».