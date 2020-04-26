Москва, , 09:06 — REGNUM В Соединенных Штатах и соседних с Северной Корее странах видят в лидере КНДР Ким Чен Ыне гаранта стабильности в этой стране. Об этом в своем Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«В США и соседних с КНДР странах в нем видят своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий», — написал Пушков.

Кроме того, добавил сенатор, Ким Чен Ын является партнером с американским лидером Дональдом Трампом по переговорам, отсюда — «и большое внимание».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы восстанавливается после хирургической операции.

Телеканал связал это с тем, что северокорейский лидер отсутствовал на торжественных мероприятиях по случаю 108-летней годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Однако в самой Северной Корее опровергли все эти слухи.

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