Киев, , 09:11 — REGNUM Со следующего учебного года 80% программы для школьников 5−11 классов будет преподаваться на украинском языке, заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий 25 апреля в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«На Украине в 190 школах обучение происходило на русском языке. Со следующего учебного года для учащихся 5-го и высших классов 80% программы должно быть только на украинском языке», — рассказала она.

Мандзий сообщила, что в рамках украинизации образования для учителей провели множество мероприятий по изучению украинского языка.

Напомним, закон, лишающий русскоязычных граждан Украины права на получение образования на родном языке, подписал ранее президент Украины Владимир Зеленский.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий, возглавляя департамент образования Львовской области, выступала организатором конкурса, прославлявшего дивизию СС «Галичина».

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