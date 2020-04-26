Кишинёв, , 09:02 — REGNUM Мэр столицы Молдавии Ион Чебан призвал жителей города во время поминальных дней отказаться от посещения кладбищ и оставаться дома. Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано 25 апреля на telegram-канале главы города Кишинева.

Мэр Кишинева отметил, что на сегодняшний момент нет возможности следовать сложившимся в Молдавии традициям.

«Мы привыкли ходить в гости к своим родителям, детям. Приводить в порядки кладбища. Сейчас это невозможно сделать, нужно придерживаться рекомендаций специалистов… Наш призыв на Радоницу, как и на Пасху, оставаться дома, провести эти дни с семьей. Мы вернемся к этому в июньские дни, на которые официально перенесены даты соблюдения этих традиций», — подчеркнул Чебан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии выявили более 3300 случаев заражения коронавирусом.