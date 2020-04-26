Кишинёв, 26 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Мэр столицы Молдавии Ион Чебан призвал жителей города во время поминальных дней отказаться от посещения кладбищ и оставаться дома. Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано 25 апреля на telegram-канале главы города Кишинева.
Мэр Кишинева отметил, что на сегодняшний момент нет возможности следовать сложившимся в Молдавии традициям.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии выявили более 3300 случаев заражения коронавирусом.