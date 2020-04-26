Пхеньян, , 08:16 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил строителей города Самчжиён. Сообщение об этом передали по государственному радио КНДР, 26 апреля сообщает южнокорейское издание «Йонхап».

Северокорейские СМИ сообщили об активной деятельности председателя госсовета на фоне слухов об ухудшении его здоровья. Центральная газета КНДР «Нодон синмун» также сообщила о благодарности Ким Чен Ына строителям.

Корейские СМИ не уточняют состояние здоровья председателя госсовета, а также его местонахождение. Вместе с тем Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о поздравительной телеграмме в адрес Ким Чен Ына — лидер КПРФ Геннадий Зюганов отправил поздравление по случая годовщины саммита лидеров КНДР и России.

Отметим, председатель госсовета КНДР не появляется на публике с 11 апреля. Западные СМИ опубликовали несколько сообщений о том, что Ким Чен Ын якобы находится в критическом состоянии после операции.

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