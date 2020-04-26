Париж, , 08:09 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит план по выходу из изоляции во вторник, 28 апреля 2020 года, перед Национальной ассамблеей Франции, передает BFM TV.

За план, представленный премьер-министром, затем проголосуют парламентарии.

В этот же день будет обсуждаться вопрос отслеживания данных телефона и введение приложения StopCovid, которое предоставило бы информацию о перемещениях и контактах граждан, для предотвращения распространения COVID-19.

Правительство Франции работает под руководством высокопоставленного чиновника и мэра Жана Кастекса над планом выхода из изоляции, запланированным на 11 мая. Среди приоритетных проектов: возвращение в школу, возвращение на работу, правильное функционирование общественного транспорта, поставка масок и геля, политика проведения тестов или поддержка пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным французской исследовательской компании Ipsos, 56% жителей Франции могли бы использовать приложение для отслеживания их перемещений.

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