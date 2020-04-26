Минск, 26 апреля 2020, 08:11 — REGNUM Более 50 тонн груза медицинского назначения в ночь на 26 апреля были доставлены в Минск из Пекина самолетом Boeing 747 «Авиакомпании Трансавиаэкспорт», сообщили на telegram-канале министерства здравоохранения Белоруссии.
Груз предназначен для системы здравоохранения республики, его сбором занимались белорусские и китайские организации и предприятия.
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Так, компании Wargaming предоставила Белоруссии 330 тыс. респираторов KN95, которые будут распределены между специалистами белорусского минздрава во всех областях страны.
Компания «Энерго-Оил» передала министерству здравоохранения Белоруссии упаковки с препаратом «Фавипиравир» (противовирусное средство, одобренное для лечения COVID-19), 200 тыс. респираторов и реагентов для 9,6 тыс. тестов.
В министерстве здравоохранения также отметили, что от предприятия «Белмедтехника» этим бортом в КНР было доставлено 300 тыс. респираторов.
Напомним, 17 апреля Белоруссия получила от Китая более тридцати тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.