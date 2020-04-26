Кишинёв, , 07:51 — REGNUM Всемирный банк 24 апреля утвердил кредит Международной ассоциации развития (входит в структуру Всемирного банка) в размере €52,5 млн, предоставленный Молдавии в целях принятия экстренных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе международной финансовой организации.

По информации Всемирного банка, экстренные меры будут заключаться в укреплении системы здравоохранения Молдавии и снижении социальных рисков.

«Проект также поможет бедным и уязвимым слоям населения лучше справляться с непосредственным воздействием пандемии с помощью мер социальной защиты», — говорится в сообщении.

В рамках проекта международной финансовой организации будет закуплено диагностическое оборудование, расходные материалы для лабораторий, средства индивидуальной защиты, наборы средств защиты для медицинского персонала, работающего в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и больницах, медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы для отделений интенсивной терапии и автомобили скорой медицинской помощи.

Также в рамках проекта предусмотрено обучение медицинского персонала уходу за пациентами, больными COVID-19, профилактике инфекционных заболеваний и «укреплению потенциала» медицинского персонала Молдавии в проведении интенсивной терапии.

Выделенные в рамках проекта международной финансовой структуры средства также поспособствуют «расширению основной программы» Молдавии по борьбе с бедностью «Ajutor Social» и внесет изменения в ее структуру.

«Эти изменения будут способствовать увеличению поддержки наиболее пострадавших групп населения, особенно семей с детьми. Все это приведет к дополнительному повышению эффективности программы «Ajutor Social» в решении проблем, возникших в связи со вспышкой COVID-19», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности к тому, что в стране будет три-четыре тысячи «активных случаев коронавируса». Отметим, что в Молдавии коронавирус выявили уже у 3304 человек.