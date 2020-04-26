Киев, , 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».

"Согласно статье 7 закона «О кабинете министров Украины», не может быть назначено на должность члена кабинета министров лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую», — говорится в сообщении.

Вместе с тем украинский закон не уточняет, имеет ли значение, где был осужден человек. Напомним, Саакашвили заочно приговорён к тюремным срокам в Грузии за преступления, совершённые им на государственном посту.

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Предполагается, то судебные решения по Саакашвили действительны на территории Украины, поскольку эта страна ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и подписала договор с Грузией о правовой помощи.

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