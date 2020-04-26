Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа не ищет замену действующему главе минздрава США Алексу Азару, заявил представитель Белого Дома Джадд Дир, сообщает агентство Bloomberg.

«Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от общеправительственного реагирования на COVID-19», — заявил он.

Дир подчеркнул, что Азар продолжает руководить министерством здравоохранения США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме заявила, что администрация президента США Дональда Трампа недовольна работой Азара во время пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим Белый дом якобы ищет замену действующему главе американского минздрава.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку