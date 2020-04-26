Москва, , 06:22 — REGNUM Стремление западных стран сдержать Россию оборачивается для «небольших» государств Евросоюза и НАТО тем, что они сами не в состоянии спасти свое население от распространения коронавирусной инфекции, заявил 25 апреля журналистам член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

«Конечно же, это страны Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония, — перечислил сенатор. — А также Хорватия, Словакия, Словения и Люксембург».

По его словам, ни одна из них не обратилась к России за помощью, поскольку получили чёткий запрет такого рода контакты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые страны даже в условиях пандемии играют в геополитику и запрещают обращаться к России в ситуации пандемии коронавируса.

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