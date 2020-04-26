Чебоксары, , 06:11 — REGNUM В Чувашии назначен исполняющий обязанности руководителя администрации главы республики. Пост занял глава УФАС Вячеслав Борисов. Соответствующий указ подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кресло руководителя администрации при смене команды опустело первым: врио главы Чувашии Олег Николаев, назначенный на пост 29 января 2020 года, через два дня отправил в отставку Юрия Васильева, который руководил администрацией Михаила Игнатьева (экс-глава Чувашии, уволенный Владимиром Путиным в «связи с утратой доверия»). С тех пор место оставалось вакантным.

25 апреля на пост в статусе исполняющего обязанности назначен 47-летний Вячеслав Борисов, который более 11,5 лет руководит УФАС Чувашии, до этого работал министром транспорта и начальником отдела администрации главы республики. Также он назначен полномочным представителем главы Чувашии в Госсовете республики.

Отметим, что впервые особое внимание республиканских властей Борисов привлёк через год работы на посту главы регионального УФАС, когда возникла угроза ограничения подачи тепловой энергии Чебоксарам и Новочебоксарску из-за проблем у скандально известных «Коммунальных технологий» (ныне компания-банкрот). Тогда к противостоянию антимонопольной службы и «Коммунальных технологий» подключились региональные власти — в частности, возглавлявший Кабинет министров Чувашии Сергей Гапликов (экс-глава Коми) назвал Борисова «неугомонным парнем».

Борисов критику властей в чрезмерной активности счёл комплиментом, пояснив, что антимонопольщики «не должны быть пассивными, иначе на этом рынке добросовестных предпринимателей защищать некому будет».

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В 2012—2013 годах в публичное пространство вылилось активное судебное противостояние УФАС и мэрии Чебоксар, которые подсчитывали число выигранных и проигранных дел. Тогда антимонопольщики даже угрожали сити-менеджеру Алексею Ладыкову дисквалификацией. Затем публичная война постепенно сошла на нет.

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