Сана, , 05:52 — REGNUM Режим самоуправления вводит в Адене и южных мухафазах Йемена Южный переходный совет, сообщает 26 апреля Reuters.

«Южный переходный совет объявляет о правлении самоуправления на юге, начиная с полуночи субботы, 25 апреля 2020 года», — говорится в заявлении Южного переходного совета.

В свою очередь министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Мохаммед аль-Хадхрами назвал заявление переходного совета «возобновлением вооруженного мятежа» и выходом из заключенного в ноябре в Эр-Рияде мирного соглашения.

«Такое объявление несет в себе только опасные и катастрофические последствия», — говорится в сообщении МИД Йемена.

Напомним, 5 ноября в Эр-Рияде повстанцы с южных территорий страны и представители международно признанного правительства договорились о создании единого правительства и объединении все вооруженных формирований в единые вооруженные силы Йемена.