Гуйян, Китай, , 05:52 — REGNUM Экспорт Чая в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны вырос на 24,1% за первый квартал 2020 года в годовом исчислении, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

По предварительным данным таможни города Гуйян, столицы Гуйчжоу, за указанный период было экспортировано чая на сумму 22,36 млн юаней (около $3,16 млн). Чайная промышленность является одной из ключевых отраслей 43 уездов региона.

Всего 3316 тонн чая на сумму $120 млн было экспортировано в 23 страны и региона по всему миру аз первые 11 месяцев 2019 года.