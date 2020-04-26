Пекин, , 05:38 — REGNUM Дисциплинарная инспекция и надзорные ведомства по всему Китаю наказали около 93 тыс. чиновников за первый квартал года, включая 10 провинциального и министерского уровня, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Вдобавок к десяти упомянутым чиновникам, еще 690 чиновников уровня округов и порядка 4000 чиновников уровня уездов были наказаны за указанный срок, если верить данным, опубликованным на вебсайте Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему вице-губернатору провинции Хэнань было предъявлено обвинение в получении взяток в крупных размерах в виде денежных средств или дорогостоящих подарков.