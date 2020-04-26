Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.

По их данным, в администрации недовольны решениями, которые Азар принимал во время пандемии коронавирусной инфекции в США. Также в Белом доме недовольны решением Азара уволить главу Управления биомедицинских разработок Рика Брайта. При этом управление активно принимало участие в разработке вакцины от коронавирусной инфекции.

Источники предполагают, что на место Азара может быть назначена координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс или его заместитель Эрик Харган. Пока официальных подтверждений этой информации не поступало.