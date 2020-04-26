Иерусалим, , 02:21 — REGNUM Глава Минздрава Израиля Яаков Лицман объявил о своей отставке. Об этом передает государственное радио Kan.

Сообщается, что Лицман уведомил о своём решении главу кабмина Биньямина Нетаньяху.

Как 25 апреля сообщало ИА REGNUM, чиновник попросил лидера Израиля перевести его на должность министра строительства и жилищного хозяйства.

Местные СМИ передают, что решение об отставки произошло на фоне шквала критики в адрес министра в связи с эпидемией коронавируса.

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