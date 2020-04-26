Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп никогда не считал пандемию COVID-19 мистификацией. Об этом глава Белого дома сообщил 25 апреля подписчикам в Twitter.

«Я никогда не говорил, что пандемия была обманом! — написал Трамп. — Кто сказал бы такую вещь?».

По словам президента, обманом он считает «ничего не делающих демократов» с их медиа-партнерами.

Ранее Трамп задумался о целесообразности ежедневных брифингов по коронавирусу. По мнению президента, они не стоят времени и усилий, поскольку лишь являются источниками фэйковых новостей.